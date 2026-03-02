Narcotraffico, blitz in Calabria: 14 arresti

La Polizia di Stato ha eseguito 14 arresti in Calabria per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. Nell'operazione sono stati impiegati oltre 100 agenti, unità cinofile e un elicottero per smantellare la rete dedita allo spaccio di stupefacenti.
