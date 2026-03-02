Offerte Sky
Milano, autobus travolge una moto: quattro feriti

Un autobus della linea 94 ha travolto una moto in via Senato, nel centro di Milano, dopo una sterzata per evitare un’auto. Nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone, trasportate in ospedale per accertamenti. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi e la circolazione è tornata gradualmente alla normalità dopo la rimozione del mezzo.

