Peschereccio affondato: riprese le ricerche dei pescatori

Cronaca

Riprese le ricerche in mare di Antonio Morlè ed Enrico Piras, i due pescatori morti nell’affondamento del peschereccio “Luigino” al largo di Santa Maria Navarrese. In azione sommozzatori e robot subacqueo per raggiungere il relitto. Le operazioni, finora ostacolate dal maltempo, non hanno ancora portato al ritrovamento dei corpi

