Ucciso a Rogoredo, indagini su chat dei poliziotti indagati

Proseguono le indagini per ricostruire i fatti che hanno portato alla morte di Abderrahim Mansouri, spacciatore ventottenne ucciso lo scorso 26 gennaio nel quartiere di Rogoredo, a Milano, con un colpo di pistola sparato alla tempia destra dall'assistente capo del Commissario Mecenate Carmelo Cinturrino, che ora è accusato di omicidio mentre quattro colleghi che erano con lui sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso.

La versione inizialmente diffusa dagli agenti, secondo cui l'uomo sarebbe stato armato con una scacciacani caricata a salve trovata accanto al cadavere, sembra essere crollata e solo sorprese come il ritrovamento del dna della vittima sull'arma potrebbero restituirle credibilità. Secondo quanto ricostruito finora, infatti, la Beretta 92 col tappo rosso è stata posta accanto a Mansouri agonizzante.

Le indagini

Gli investigatori della Squadra mobile stanno verificando le pesanti accuse che amici e conoscenti della vittima hanno rivolto in sede di indagine difensive a Cinturrino, descritto come un "taglieggiatore" dei pusher del boschetto di Rogoredo e protettore di altri, al Corvetto, dove il poliziotto abita. Mansouri, hanno raccontato, a un certo punto aveva rifiutato di dare altro denaro e droga - qualcuno ha parlato di 200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno - a Cinturrino e sarebbe nata una persecuzione da parte del poliziotto nei suoi confronti, tanto che il marocchino aveva raccontato di averne paura (il suo legale Debora Piazza gli aveva consigliato di acquistare una telecamera per riprendere i loro incontri ma Mansuori aveva prima acconsentito, poi aveva cambiato idea).

Analisi sul telefono del poliziotto

L'analisi del telefono del poliziotto e dei quattro colleghi che erano con lui servirà per capire perché, dopo lo sparo, quel pomeriggio un agente fu mandato a prendere uno zaino in commissariato, dove si ritiene fosse stata posta la scacciacani ma serviranno anche a capire, con tabulati e chat, i reali rapporti tra Cinturrino, "Luca" per i pusher di Rogoredo, con gli spacciatori sia quelli del boschetto sia quelli del Corvetto che, invece sarebbero stati protetti. L'assistente capo avrebbe chiamato il 112 solo 23 minuti dopo lo sparo, mentendo ai colleghi dicendo loro che l'aveva già fatto. Minuti preziosi che avrebbero forse potuto salvare la vita al 28enne. I soccorritori lo trovarono infatti ancora vivo e morì all'arrivo di una seconda ambulanza. "È stato lasciato morire come un cane", ha detto il suo legale.

Majorino contro la Lega

E sulla questione continua la polemica politica, con il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino che domanda agli esponenti della Lega di "chiedere scusa per l'uso allucinante che hanno fatto di una vicenda tanto drammatica" perché "difendere le divise significa anche pretendere verità e responsabilità, senza propaganda e senza scorciatoie" e anche Avs che, con Matteo Gorini, co-portavoce di Europa Verde-Vide, e Giuseppe Roccisano, Segretario provinciale di Sinistra Italiana Milano, accosta la vicenda Mansouri al "caso di Stefano Cucchi".