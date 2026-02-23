Escursionisti salvati in elicottero sul Monte Crepacuore

Quattro escursionisti in difficoltà sul monte Crepacuore, a Campocatino nel comune di Guarcino, sono stati salvati dai Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago 162. Individuati grazie alla localizzazione via app, sono stati recuperati e trasferiti in una zona sicura poco prima del buio
