Presidente Mattarella a Niscemi, sopralluogo zona rossa

Cronaca

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato Niscemi, colpita da una violenta frana. Dopo un sorvolo dell’area interessata, ha effettuato un sopralluogo nella zona rossa accompagnato dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e dal sindaco Massimiliano Conti

