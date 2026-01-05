Crans-Montana, rientrano in Italia le vittime italiane

Le salme di cinque dei sei adolescenti italiani morti nell’incendio del bar di Crans-Montana sono rientrate in Italia. I feretri sono stati trasferiti dall’aeroporto militare di Sion con destinazione Milano e Roma. I ragazzi, tra i più giovani tra le vittime della tragedia, facevano parte di un gruppo coinvolto nel rogo che ha causato decine di morti e numerosi feriti. In segno di lutto, è stato annunciato un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane.
