Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Crans-Montana, rientrano in Italia le vittime italiane

Cronaca

Le salme di cinque dei sei adolescenti italiani morti nell’incendio del bar di Crans-Montana sono rientrate in Italia. I feretri sono stati trasferiti dall’aeroporto militare di Sion con destinazione Milano e Roma. I ragazzi, tra i più giovani tra le vittime della tragedia, facevano parte di un gruppo coinvolto nel rogo che ha causato decine di morti e numerosi feriti. In segno di lutto, è stato annunciato un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane.

Prossimi video

Picchia il figlio ed il video finisce in rete, il gip non convalida il fermo dell'uomo

Cronaca

Maltempo Marche, i danni dovuti a pioggia e neve

Cronaca

Maltempo Roma, chiuse banchine del Tevere dopo forti piogge

Cronaca

Crans-Montana, Fontana: "Straziante, famiglie disperate"

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 5 gennaio: edizione delle 14

Cronaca

Crans-Montana, le bare delle vittime italiane a Linate

Cronaca