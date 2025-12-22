Grosseto, allevamento abusivo di gamberi della Louisiana

Un allevamento artigianale illegale di gambero della Louisiana è stato scoperto a Grosseto dai Carabinieri Forestali del Nipaaf, con il supporto del Nucleo Cites di Arezzo. Al centro dell’indagine un trentenne che deteneva e commerciava senza autorizzazioni esemplari di Procambarus clarkii, specie esotica invasiva vietata dalla legge. Nell'abitazione dell'allevatore sono stati trovati acquari e strutture per l’allevamento, mentre i gamberi venivano catturati nei corsi d’acqua della Maremma e venduti online. Tutti gli animali e le attrezzature sono stati sequestrati: la specie rappresenta una grave minaccia per gli ecosistemi di acqua dolce e la biodiversità
