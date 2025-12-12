Offerte Sky
Milano, guardia giurata rapinata spara tra le case

Cronaca

Questa mattina una guardia giurata ha sparato tra le case a Milano dopo essere stata rapinata. Nessuno è rimasto ferito e l’aggressore si è dileguato. L’episodio è avvenuto in un’area residenziale vicino a scuole e strutture frequentate da studenti e turisti

