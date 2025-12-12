Questa mattina una guardia giurata ha sparato tra le case a Milano dopo essere stata rapinata. Nessuno è rimasto ferito e l’aggressore si è dileguato. L’episodio è avvenuto in un’area residenziale vicino a scuole e strutture frequentate da studenti e turisti
Prossimi video
Sky Tg24 Numeri, la puntata del 12 dicembre 2025
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 12 dicembre, edizione ore 19
Cronaca
Milano, guardia giurata rapinata spara tra le case
Cronaca
Scavi clandestini tra Calabria e Sicilia, oltre 50 arresti
Cronaca
Venezia, ruba barca e si schianta su Ponte Rialto: arrestata
Cronaca
A Rivoli il Centro Stile Changan, marchio cinese che sbarca in Italia
Cronaca
Sgominata rete di tombaroli tra Sicilia e Calabria
Cronaca