Roma, posta corona di fiori su Madonna in piazza di Spagna

A Roma i vigili del fuoco hanno deposto una corona di fiori sulla statua della Madonna in Piazza di Spagna. La tradizione si svolge ogni anno l’8 dicembre e ha avuto origine nel 1949. A compiere la deposizione è stato Roberto Leo, caporeparto più anziano in servizio presso il Comando di Roma.
