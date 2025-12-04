Offerte Sky
Papa Leone XIV incontra Benigni per il monologo “Pietro, un uomo nel vento”

Cronaca

Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, ceo e direttore creativo di 'Stand by Me', produttrice, insieme a Vatican Media, del monologo “Pietro un uomo nel vento”, che è stato presentato questa mattina in anteprima mondiale alla stampa al MAXXI di Roma.

Il Papa ha visto alcuni estratti del monologo: “Che bello, parla di amore”, ha commentato al termine. Durante l’incontro, prima della proiezione, il Papa e Benigni hanno parlato di cinema e de “La vita è bella”, che Leone XIV ha elencato fra i suoi quattro film preferiti, e di “La vita è meravigliosa” di Frank Capra. Il Papa e Benigni hanno parlato della vita di San Pietro, di Dante e di Sant’Agostino, della Divina Commedia e delle Confessioni.

All’incontro hanno preso parte anche il prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, il direttore di Vatican Media, Stefano D’Agostini, e alcuni collaboratori di Benigni. Il monologo sarà trasmesso da Rai1 il prossimo 10 dicembre in prima serata.

 

