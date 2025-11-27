Incendio alla cartiera Fedrigoni a Riva del Garda

A Riva del Garda, in Trentino, i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio divampato nella cartiera Fedrigoni. Diffuso al tetto di un capannone, il rogo ha avuto origine durante i lavori di manutenzione alla guaina. Un operaio è rimasto ferito in modo lieve e trasportato in ospedale, mentre altri 80 lavoratori sono stati evacuati.