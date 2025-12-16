Brescia, uomo ucciso a coltellate a Sarezzo: fermato 32enne

A Sarezzo, in provincia di Brescia, un uomo di 55 anni è stato accoltellato all'esterno del bar dove lavorava come barista. L'uomo è stato colpito con un'arma da taglio ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. I carabinieri hanno fermato un uomo di 32 anni ritenuto il presunto responsabile dell'omicidio.
