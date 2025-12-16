Metro C Roma, inaugurate fermate Colosseo e Porta Metronia

A Roma è avvenuta l’inaugurazione delle fermate della Metro C Colosseo e Porta Metronia. Con la loro apertura entra in funzione il nuovo tratto della metropolitana che dalla stazione San Giovanni arriva fino a via dei Fori Imperiali.
