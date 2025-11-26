Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, riapre prima casa di Pasolini: sarà centro culturale

Cronaca

A cinquant'anni dalla morte, la prima casa di Pasolini a Roma (dove visse con la madre tra il 1951 e il 1954), in via Giovanni Tagliere 3, riapre e torna ad essere uno dei centri della costellazione di spazi culturali capitolini

Prossimi video

Ddl Stupro, Bongiorno a Sky TG24: in commissione a gennaio

Cronaca

Roma, riapre prima casa di Pasolini: sarà centro culturale

Cronaca

Carceri, detenuti alta sicurezza con cellulari: 31 indagati

Cronaca

Nordio: “Sulla famiglia di Palmoli serve massima attenzione"

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 26 novembre 2025 - edizione h.13

Cronaca

Ndrangheta, favoreggiamento latitanza: arresti a Crotone

Cronaca