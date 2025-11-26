A cinquant'anni dalla morte, la prima casa di Pasolini a Roma (dove visse con la madre tra il 1951 e il 1954), in via Giovanni Tagliere 3, riapre e torna ad essere uno dei centri della costellazione di spazi culturali capitolini
Prossimi video
Ddl Stupro, Bongiorno a Sky TG24: in commissione a gennaio
Cronaca
Roma, riapre prima casa di Pasolini: sarà centro culturale
Cronaca
Carceri, detenuti alta sicurezza con cellulari: 31 indagati
Cronaca
Nordio: “Sulla famiglia di Palmoli serve massima attenzione"
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 novembre 2025 - edizione h.13
Cronaca
Ndrangheta, favoreggiamento latitanza: arresti a Crotone
Cronaca
Stupro a Tor Tre Teste, è caccia al quarto componente del branco
Cronaca