In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione "Donatorinati" ha promosso una raccolta di sangue in piazza del Viminale. Hanno partecipato le allieve delle scuole di polizia e dei vigili del fuoco del Lazio. L’iniziativa, supportata dal personale medico dell’Ospedale Sant’Eugenio, continuerà nei prossimi giorni per sensibilizzare sulla donazione di sangue e sulla lotta alla violenza di genere
Violenza sulle donne, raccolta di sangue oggi a Roma
