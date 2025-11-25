Offerte Black Friday
Violenza sulle donne, raccolta di sangue oggi a Roma

Cronaca

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione "Donatorinati" ha promosso una raccolta di sangue in piazza del Viminale. Hanno partecipato le allieve delle scuole di polizia e dei vigili del fuoco del Lazio. L’iniziativa, supportata dal personale medico dell’Ospedale Sant’Eugenio, continuerà nei prossimi giorni per sensibilizzare sulla donazione di sangue e sulla lotta alla violenza di genere

