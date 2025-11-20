Ex Ilva Taranto, operai occupano fabbrica e bloccano strade

Il 20 novembre i lavoratori dell’ex Ilva di Taranto hanno occupato lo stabilimento dopo le assemblee del mattino. Operai diretti e dell’indotto hanno avviato presidi a oltranza e blocchi stradali attorno alla fabbrica. Al grido «vergogna, vergogna» accusano governo e commissari e chiedono il ritiro del nuovo piano industriale. I sindacati reclamano garanzie su decarbonizzazione, continuità produttiva e posti di lavoro, oltre alla convocazione immediata del tavolo a Palazzo Chigi.
