Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ex Ilva Taranto, operai occupano fabbrica e bloccano strade

Cronaca

Il 20 novembre i lavoratori dell’ex Ilva di Taranto hanno occupato lo stabilimento dopo le assemblee del mattino. Operai diretti e dell’indotto hanno avviato presidi a oltranza e blocchi stradali attorno alla fabbrica. Al grido «vergogna, vergogna» accusano governo e commissari e chiedono il ritiro del nuovo piano industriale. I sindacati reclamano garanzie su decarbonizzazione, continuità produttiva e posti di lavoro, oltre alla convocazione immediata del tavolo a Palazzo Chigi.

Prossimi video

Ex Ilva Taranto, operai occupano fabbrica e bloccano strade

Cronaca

Terza notte di protesta degli operai di Eurallumina

Cronaca

Papa Leone XIV visita la Basilica Santa Maria degli Angeli

Cronaca

La preghiera di Papa Leone XIV sulla tomba di San Francesco

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 20 novembre, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna di stampa del 20 novembre

Cronaca