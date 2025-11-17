Friuli-Venezia Giulia, crollano tre case: due dispersi

Il 17 novembre tre abitazioni sono crollate a Cormons, vicino Gorizia, dopo una probabile frana causata da ore di pioggia intensa. I vigili del fuoco hanno riferito che una persona è stata estratta viva, mentre un ragazzo e un’anziana risultano dispersi. La regione Friuli-Venezia Giulia è stata colpita da violenti temporali che hanno provocato allagamenti e altre frane nelle province di Udine e Gorizia. A Romans d’Isonzo il fiume Torre è esondato, costringendo alcuni residenti a rifugiarsi sui tetti mentre proseguono le operazioni di soccorso.
