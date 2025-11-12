Femminicidio Ilaria Sula, Mark Samson a processo

È iniziato oggi a Roma, davanti alla terza Corte di Assise, il processo a carico di Mark Antony Samson, reo confesso del femminicidio dell'ex fidanzata Ilaria Sula, avvenuto lo scorso marzo a Roma.
