Matteo Renzi ha completato la maratona di Atene in 4 ore e 10 minuti. Intervistato dopo aver tagliato il traguardo con una bandiera italiana, ha dichiarato essere molto felice dell'impresa nonostante diverse difficoltà
Grecia, Matteo Renzi completa la maratona di Atene
