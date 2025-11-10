Offerte Black Friday
Grecia, Matteo Renzi completa la maratona di Atene

Cronaca

Matteo Renzi ha completato la maratona di Atene in 4 ore e 10 minuti. Intervistato dopo aver tagliato il traguardo con una bandiera italiana, ha dichiarato essere molto felice dell'impresa nonostante diverse difficoltà

