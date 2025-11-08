Un medico di base è stato arrestato a Trento per aver eseguito almeno 40 circoncisioni su bambini stranieri in uno studio non autorizzato e privo di condizioni igieniche adeguate. Le indagini del Nas hanno accertato gravi irregolarità e rischi per la salute dei piccoli. Un bambino è stato ricoverato per un’intossicazione da benzodiazepine. Il medico operava con l’aiuto dei figli, non abilitati, e lo studio è stato sequestrato.
Medico arrestato per 40 circoncisioni illegali su minori
