Incidente Torre del Greco, funerali poliziotto Scarpati

Si sono tenuti a Napoli i funerali di Aniello Scarpati, il poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco. Presenti il ministro Piantedosi, il capo della polizia Pisani e le principali autorità locali. La bara, avvolta nel Tricolore, è stata accolta dal picchetto d’onore e da un lungo applauso
