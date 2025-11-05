Offerte Sky
Incidente Torre del Greco, funerali poliziotto Scarpati

Cronaca

Si sono tenuti a Napoli i funerali di Aniello Scarpati, il poliziotto morto in un incidente a Torre del Greco. Presenti il ministro Piantedosi, il capo della polizia Pisani e le principali autorità locali. La bara, avvolta nel Tricolore, è stata accolta dal picchetto d’onore e da un lungo applauso

