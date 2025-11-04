Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chiara Ferragni al Tribunale di Milano per Pandoro Gate

Cronaca

Il 4 novembre Chiara Ferragni è comparsa al Tribunale di Milano per la seconda udienza pre-dibattimentale del processo per truffa aggravata. È imputata insieme ad altre due persone per le campagne del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. L’inchiesta riguarda presunte pratiche ingannevoli legate a operazioni di beneficenza pubblicizzate online.

Prossimi video

Chiara Ferragni al Tribunale di Milano per Pandoro Gate

Cronaca

Torre dei Conti, morto l'operaio intrappolato per 11 ore

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 4 novembre, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 4 novembre 2025

Cronaca

Gualtieri: "Operaio estratto vivo, è in prognosi riservata"

Cronaca

Milano, donna accoltellata in Gae Aulenti: preso aggressore

Cronaca