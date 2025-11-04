Chiara Ferragni al Tribunale di Milano per Pandoro Gate

Il 4 novembre Chiara Ferragni è comparsa al Tribunale di Milano per la seconda udienza pre-dibattimentale del processo per truffa aggravata. È imputata insieme ad altre due persone per le campagne del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. L’inchiesta riguarda presunte pratiche ingannevoli legate a operazioni di beneficenza pubblicizzate online.
