Angelo Mascali, custodia cautelare in carcere per rapine

A Catania i carabinieri hanno arrestato una banda di cinque persone accusate di rapina aggravata in concorso e porto illegale di armi. Secondo la Procura a capo dell’organizzazione si trovava Angelo Mascali, 64enne ex collaboratore di giustizia e in passato figura di rilievo della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, tra le più importanti di Cosa nostra.