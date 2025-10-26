Offerte Sky
Commemorazione fascismo, saluti romani a Milano e Predappio

Cronaca

A Predappio oltre mille persone hanno preso parte alla commemorazione della Marcia su Roma e hanno eseguito il saluto romano di fronte alla cripta di Benito Mussolini. In contemporanea a Milano si è tenuta la cerimonia di commemorazione dei caduti della Repubblica Sociale Italiana, dove numerosi militanti hanno omaggiato i propri caduti esibendo il saluto romano.

