Fondi ad Hamas: sequestrato oltre un milione di euro

"Sono stati seguiti i flussi di denaro, ed è stata una scelta pagante. Il terrorismo si combatte anche così, togliendo risorse e capacità operative. Ora si aprono nuovi scenari". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'operazione anti-Hamas che ha portato all'arresto, in tutta Italia, di nove persone accusate di aver finanziato i terroristi con oltre 7 milioni di euro attraverso tre associazioni di beneficenza.