Torino rinnova la tradizione delle Luci d'Artista: si è acceso ieri sera, venerdì 24 ottobre, il grande museo luminoso a cielo aperto giunto alla 28esima edizione, che illuminerà la città fino all'11 gennaio con 32 installazioni luminose, fra cui quattro novità realizzate da artisti di caratura internazionale.
Prossimi video
Torino accende le ‘Luci d'Artista’ con quattro nuove opere
Cronaca
Milano, controlli sul territorio con la polizia locale
Cronaca
Manifestazione Pro-Pal a Roma, ancora tensioni
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 25 ottobre, edizione ore 8
Cronaca
Rassegna stampa del 25 ottobre
Cronaca
Garlasco, misurazioni antropometriche per Andrea Sempio
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 24 ottobre 2025 - edizione h19
Cronaca