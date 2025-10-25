Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, carabinieri sequestrano auto di lusso da 12 mln in un concessionario

Cronaca

Era oggetto di appropriazione indebita, reato consumato in Germania e denunciato presso le autorità tedesche il 23 ottobre scorso

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sequestrato un’automobile di lusso presso una concessionaria di via dei Missaglia a Milano: valore dell'auto 12 milioni di euro. La vettura era oggetto di appropriazione indebita, reato consumato in Germania e denunciato presso le autorità tedesche il 23 ottobre scorso.

La vettura è stata rinvenuta all’interno dell’autosalone a seguito della segnalazione di un 33enne afghano, delegato da una società con sede a Norimberga (Germania), il quale ha dichiarato che la predetta società era venuta a conoscenza che la fuoriserie, della quale sono stati realizzati solo tre esemplari, era presente nella concessionaria meneghina a seguito di riscontro del numero di telaio.

Dagli accertamenti effettuati, i Carabinieri hanno appurato che l'auto era stata noleggiata a lungo termine con contratto di leasing ma negli ultimi 6 mesi il locatario aveva interrotto il versamento delle rate. La vettura era stata poi venduta ad una società milanese e lasciata in custodia presso la concessionaria.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro, d'intesa con l’Autorità Giudiziaria di Milano, al fine di accertare eventuali responsabili penali.

TAG:

Prossimi video

Manifestazione Pro Gaza Torino, scontri con forze dell'ordine

Cronaca

Mafia, il mistero del guanto del killer di Mattarella

Cronaca

Milano, carabinieri sequestrano auto di lusso da 12 mln

Cronaca

Incidente a Roma, muore 20enne. Forse gara velocità

Cronaca

Convention de consulenti del lavoro, c'è anche il ministro

Cronaca

Pistoia, capitale del libro nel 2026

Cronaca