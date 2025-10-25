Milano, carabinieri sequestrano auto di lusso da 12 mln

Era oggetto di appropriazione indebita, reato consumato in Germania e denunciato presso le autorità tedesche il 23 ottobre scorso

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sequestrato un’automobile di lusso presso una concessionaria di via dei Missaglia a Milano: valore dell'auto 12 milioni di euro. La vettura era oggetto di appropriazione indebita, reato consumato in Germania e denunciato presso le autorità tedesche il 23 ottobre scorso.

La vettura è stata rinvenuta all’interno dell’autosalone a seguito della segnalazione di un 33enne afghano, delegato da una società con sede a Norimberga (Germania), il quale ha dichiarato che la predetta società era venuta a conoscenza che la fuoriserie, della quale sono stati realizzati solo tre esemplari, era presente nella concessionaria meneghina a seguito di riscontro del numero di telaio.

Dagli accertamenti effettuati, i Carabinieri hanno appurato che l'auto era stata noleggiata a lungo termine con contratto di leasing ma negli ultimi 6 mesi il locatario aveva interrotto il versamento delle rate. La vettura era stata poi venduta ad una società milanese e lasciata in custodia presso la concessionaria.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro, d'intesa con l’Autorità Giudiziaria di Milano, al fine di accertare eventuali responsabili penali.