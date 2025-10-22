Il fisico torna in libreria con Adelphi con delle nuove lezioni. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24Tutte le interviste di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
Prossimi video
Incipit, Rovelli racconta Sull'eguaglianza di tutte le cose
Cronaca
Rovelli: "L'importanza delle certezze parziali nella vita"
Cronaca
I titoli di SkyTg24 del 22 ottobre: edizione delle 8
Cronaca
Tensioni sulla manovra, le Pagine del 22 ottobre 2025
Cronaca
Assalto a pullman, Procura Rieti: gravi indizi di colpevolezza
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 21 ottobre: edizione delle 19
Cronaca
Timeline, più di 50 casi di femminicidio in Italia da inizio anno e il sistema "scudo"
Cronaca