Traffico di droga ed estorsioni in Salento: 20 arresti

Cronaca

Una maxioperazione antidroga è in corso dalla notte in provincia di Lecce. I carabinieri del comando provinciale della compagnia di Gallipoli coordinati dal colonnello Andrea Siazzu, stanno eseguendo 20 misure cautelari, 10 delle quali in carcere nei confronti di altrettanti indagati accusati a vario titolo di gestire la rete dello spaccio di stupefacente nei territori di Nardò e Galatone.

