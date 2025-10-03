Sciopero pro Gaza, Maurizio Landini (Cgil) replica a Salvini

“Io una cosa così non l’avevo mai vista. Quelle sono minacce, minacce a persone perbene che non dovrebbero essere minacciate ma ringraziate perché stanno tenendo alto l’onore del nostro paese”. È la risposta del leader della Cgil, Maurizio Landini, alle dichiarazioni del ministro Matteo Salvini sull’illegittimità dello sciopero pro Gaza.