Sciopero pro Gaza, Maurizio Landini (Cgil) replica a Salvini

“Io una cosa così non l’avevo mai vista. Quelle sono minacce, minacce a persone perbene che non dovrebbero essere minacciate ma ringraziate perché stanno tenendo alto l’onore del nostro paese”. È la risposta del leader della Cgil, Maurizio Landini, alle dichiarazioni del ministro Matteo Salvini sull’illegittimità dello sciopero pro Gaza.
