Manifestazioni Pro Gaza a Torino: proteste in stazione

Manifestazioni pro Gaza in corso a Torino: proteste in stazione Porta Nuova e raduni a Brandizzo, davanti agli stabilimenti di Amazon. Bloccati i camion per la consegna dei pacchi in occasione dell'arrivo di Bezos per Italian Tech Week
