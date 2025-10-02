Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torino, manifestanti ProPal occupano pista Aeroporto Caselle

Cronaca

A Torino, circa 70 manifestanti partiti in bicicletta da Palazzo Nuovo hanno raggiunto la tangenziale Nord e forzato le reti dell’aeroporto di Caselle, entrando nel perimetro dello scalo. Intanto è terminato il corteo a piedi sulla tangenziale Sud. Dallo scalo è stato diffuso un avviso che segnala possibili ritardi per i voli in arrivo e in partenza

Prossimi video

Torino, manifestanti ProPal occupano pista Aeroporto Caselle

Cronaca

Intelligenza artificiale nelle scuole, in Lombardia la formazione per i docenti

Cronaca

Favara, senza sosta le ricerche della donna dispersa

Cronaca

Omicidio Pinna, le parole della madre dell'assassino

Cronaca

Favara, si cerca donna dispersa con droni, sub ed elicottero

Cronaca

I titoli di Sky Tg24 del 2 ottobre, edizione delle 12

Cronaca