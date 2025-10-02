Torino, manifestanti ProPal occupano pista Aeroporto Caselle

A Torino, circa 70 manifestanti partiti in bicicletta da Palazzo Nuovo hanno raggiunto la tangenziale Nord e forzato le reti dell’aeroporto di Caselle, entrando nel perimetro dello scalo. Intanto è terminato il corteo a piedi sulla tangenziale Sud. Dallo scalo è stato diffuso un avviso che segnala possibili ritardi per i voli in arrivo e in partenza
