Almeno 5mila persone hanno sfilato per il capoluogo lombardo scandendo slogan e portando bandiere palestinesi in Piazza Duomo
Hanno lasciato la stazione ferroviaria di Milano Cadorna per dirigersi verso piazza Cairoli, i manifestanti scesi in strada questa sera a sostegno della Flotilla. In corteo numerosi giovani e giovanissimi con le bandiere della Palestina scandiscono slogan Pro Pal e contro Israele. "Se non cambierà bloccheremo la città", è l'avviso dei manifestanti che in coro hanno più volte ripetuto "siamo tutti antisionisti".
Prossimi video
Flotilla, bandiere palestinesi in Piazza Duomo a Milano
Cronaca
Flotilla, a Milano cori: se non cambierà bloccheremo città
Cronaca
Palermo, proteste di piazza per la Flotilla
Cronaca
Flotilla, manifestazioni ProPal a Napoli
Cronaca
Flotilla, manifestazioni ProPal a Roma
Cronaca
Manifestanti Pro Pal occupano i binari a Napoli
Cronaca
Nubifragio nell'agrigentino, a Favara dispersa una donna
Cronaca