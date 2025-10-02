Flotilla, a Milano cori: se non cambierà  bloccheremo città 

Almeno 5mila persone hanno sfilato per il capoluogo lombardo scandendo slogan e portando bandiere palestinesi in Piazza Duomo

Hanno lasciato la stazione ferroviaria di Milano Cadorna per dirigersi verso piazza Cairoli, i manifestanti scesi in strada questa sera a sostegno della Flotilla. In corteo numerosi giovani e giovanissimi con le bandiere della Palestina scandiscono slogan Pro Pal e contro Israele. "Se non cambierà bloccheremo la città", è l'avviso dei manifestanti che in coro hanno più volte ripetuto "siamo tutti antisionisti".