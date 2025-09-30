Esplora tutte le offerte Sky
Stadio San Siro, consiglio comunale dice sì alla vendita

Cronaca

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita dello stadio San Siro a Milan e Inter per 197 milioni di euro. La delibera, votata alle 3 di notte dopo oltre 12 ore di seduta, ha ricevuto 24 voti a favore e 20 contrari. “Abbiamo provato a scrivere una pagina nuova", ha dichiarato la vicesindaca Anna Scavuzzo.

