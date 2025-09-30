Nave israeliana Zim Virginia a Livorno: portuali in protesta

A Livorno la nave Zim Virginia della compagnia israeliana è entrata in porto intorno alle 13:15, scortata dai rimorchiatori fino alla Darsena Toscana. Da stamani i lavoratori portuali, con presidio della Filt-Cgil, protestano in sostegno al popolo palestinese. All’arrivo del cargo i portuali hanno protestato suonando i clacson dei trattori e urlando contro la nave, dichiarando che i container non saranno scaricati
