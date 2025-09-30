Esplora tutte le offerte Sky
Sette bambini da Gaza arrivati in Italia per ricevere cure

Cronaca

La sera del 29 settembre, con un volo umanitario, sono atterrati a Roma Ciampino sette bambini provenienti da Gaza. Facevano parte di un gruppo di 15 minori trasferiti dall’Italia con i loro familiari a bordo di tre aerei militari. I piccoli pazienti saranno curati in dodici ospedali distribuiti in sei regioni del Paese. Ad accoglierli allo scalo il ministro degli Esteri Antonio Tajani

