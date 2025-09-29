Balloon Cup, show delle Frecce Tricolori a Piacenza

Fra tradizione e innovazioni tecnologiche, le Frecce Tricolori hanno fatto vivere due giorni di spettacolo agli appassionati arrivati all'aeroporto piacentino San Damiano per la Balloon Cup dell'Aeronautica Militare. Lo spettacolo della gara e della sfida fra mongolfiere della terza edizione della Balloon Cup 2025 è stato impreziosito dalle acrobazie e dal grande show delle Frecce Tricolori. Migliaia le persone che vi hanno assistito.
