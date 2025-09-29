Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Balloon Cup, show delle Frecce Tricolori a Piacenza

Cronaca

Fra tradizione e innovazioni tecnologiche, le Frecce Tricolori hanno fatto vivere due giorni di spettacolo agli appassionati arrivati all'aeroporto piacentino San Damiano per la Balloon Cup dell'Aeronautica Militare. Lo spettacolo della gara e della sfida fra mongolfiere della terza edizione della Balloon Cup 2025 è stato impreziosito dalle acrobazie e dal grande show delle Frecce Tricolori. Migliaia le persone che vi hanno assistito.

Prossimi video

Grande masso cade su ferrovia e poi in strada nel Lecchese

Cronaca

Balloon Cup, show delle Frecce Tricolori a Piacenza

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 29 settembre: edizione delle 8

Cronaca

La rassegna stampa di Sky TG24 del 29 settembre

Cronaca

Don Patriciello, arrestato uomo accusato di metodo mafioso

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 28 settembre, edizione delle 19

Cronaca