Balloon Cup 2025, la sfida tra 30 mongolfiere internazionali

Dal 26 al 28 settembre l’aeroporto di San Damiano di Piacenza ospita l’unica competizione europea di mongolfiere, promossa dall’Aeronautica Militare. 30 equipaggi, tra cui 28 stranieri, si sfidano in una gara certificata FAI categoria 2. L’evento celebra valori e tradizioni della Difesa attraverso il volo, antenato delle moderne tecnologie aeronautiche. Le Frecce Tricolori si esibiranno ogni giorno con spettacolari air show.
