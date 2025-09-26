A Garlasco, in provincia di Pavia, i carabinieri hanno terminato la perquisizione nella villetta della famiglia Sempio, indagata dalla Procura di Brescia con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. I militari hanno raccolto diverso materiale che è stato portato via all'interno di scatoloni.
Prossimi video
Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia
Cronaca
Mario Venditti, ex procuratore indagato per delitto Garlasco
Cronaca
Garlasco, perquisizione nella villetta della famiglia Sempio
Cronaca
Extinction Rebellion, protesta al Salone dell'auto di Torino
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 settembre: edizione delle 9
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 26 settembre: edizione delle 8
Cronaca
Trasporti, a Malpensa presidio per Gaza
Cronaca