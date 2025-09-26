Esplora tutte le offerte Sky
Garlasco, perquisizione nella villetta della famiglia Sempio

Cronaca

A Garlasco, in provincia di Pavia, i carabinieri hanno terminato la perquisizione nella villetta della famiglia Sempio, indagata dalla Procura di Brescia con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. I militari hanno raccolto diverso materiale che è stato portato via all'interno di scatoloni.

