Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia

Da stamattina, venerdì 26 settembre, i carabinieri e i finanzieri stanno eseguendo delle perquisizioni nelle abitazioni dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti e di due appartenenti alle forze dell'ordine, oltre che nelle case dei genitori e degli zii di Sempio
