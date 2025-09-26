Extinction Rebellion, protesta al Salone dell'auto di Torino

A Torino il gruppo delle Red Rebels di Extinction Rebellion ha protestato in piazza in occasione dell’inaugurazione del Salone dell'auto. Gli attivisti hanno sfilato tra gli stand sventolando bandiere palestinesi.
