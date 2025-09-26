Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Balloon Cup 2025, torna la gara di mongolfiere a Piacenza

Cronaca

La Balloon Cup 2025 torna a Piacenza con 30 mongolfiere tra cui 28 internazionali. Dal 26 al 28 settembre la gara, unica in Europa, si terrà all’aeroporto San Damiano con esibizioni delle Frecce Tricolori. L’evento, certificato Fai, celebra i valori e la storia dell’Aeronautica Militare

Prossimi video

Modena, a DIG il fondatore di Mediapart su Sarkozy

Cronaca

Diciassettenne sequestrato a Vittoria, ricerche senza sosta

Cronaca

Balloon Cup 2025, torna la gara di mongolfiere a Piacenza

Cronaca

Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni

Cronaca

Salone Auto Torino 2025, oltre cento nuovi modelli in mostra

Cronaca

Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio

Cronaca