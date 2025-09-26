La Balloon Cup 2025 torna a Piacenza con 30 mongolfiere tra cui 28 internazionali. Dal 26 al 28 settembre la gara, unica in Europa, si terrà all’aeroporto San Damiano con esibizioni delle Frecce Tricolori. L’evento, certificato Fai, celebra i valori e la storia dell’Aeronautica Militare
Prossimi video
Modena, a DIG il fondatore di Mediapart su Sarkozy
Cronaca
Diciassettenne sequestrato a Vittoria, ricerche senza sosta
Cronaca
Balloon Cup 2025, torna la gara di mongolfiere a Piacenza
Cronaca
Pirateria, arrestate 8 persone: gestivano un giro da 10 milioni
Cronaca
Salone Auto Torino 2025, oltre cento nuovi modelli in mostra
Cronaca
Garlasco, legale famiglia Poggi: mai nessuna prova contro Sempio
Cronaca
Garlasco, legale Stasi: nuove accuse emerse sono gravissime
Cronaca