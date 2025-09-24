Milano, picchiano ipovedente su tram per rapinarlo: arrestati. VIDEO

Avevano rapinato a bordo di tram un ipovedente di 55 anni, colpendolo a calci e pugni e scaraventandolo fuori dal mezzo. Gli avevano rubato due borse con strumenti per la cura dell'ipovedenza per un valore di circa 2.000 euro. Ora la polizia di Stato, coordinata dalla procura di Milano, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere per due marocchini di 29 e 42 anni per rapina aggravata in concorso