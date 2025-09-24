Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, picchiano ipovedente su tram per rapinarlo: arrestati. VIDEO

Cronaca

Avevano rapinato a bordo di tram un ipovedente di 55 anni, colpendolo a calci e pugni e scaraventandolo fuori dal mezzo. Gli avevano rubato due borse con strumenti per la cura dell'ipovedenza per un valore di circa 2.000 euro. Ora la polizia di Stato, coordinata dalla procura di Milano, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere per due marocchini di 29 e 42 anni per rapina aggravata in concorso

TAG:

Prossimi video

Maltempo al Nord, in Veneto Zaia dichiara stato d'emergenza

Cronaca

Milano, picchiano ipovedente su tram per rapinarlo: arrestati. VIDEO

Cronaca

Spoleto, un indagato per omicidio 21enne trovato smembrato

Cronaca

Maltempo in Veneto, allagamenti e danni

Cronaca

Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino

Cronaca

Maltempo, sull'isola d'Ischia frane e allagamenti

Cronaca