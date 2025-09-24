Lo scrittore firma un nuovo romanzo per Einaudi incentrato su una storia familiare nell'Emilia del secondo Novecento. L'intervista di Filippo Maria Battaglia durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24Tutte le interviste di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
Prossimi video
Incipit, Marcello Fois racconta "L'immensa distrazione"
Cronaca
Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomodità "
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 settembre: edizione delle 8
Cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 24 settembre
Cronaca
Giorgetti: in manovra pace fiscale e riduzione tasse
Cronaca
Manovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doveroso
Cronaca
Chiude il Salone nautico di Genova 2025
Cronaca