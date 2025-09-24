Lo scrittore torna in libreria con un nuovo romanzo pubblicato da Einaudi. L'anticipazione della nuova puntata di "Incipit", il programma di Sky TG24 dedicato ai libriTutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24
Prossimi video
Incipit, Marcello Fois racconta "L'immensa distrazione"
Cronaca
Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomodità "
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 settembre: edizione delle 8
Cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 24 settembre
Cronaca
Giorgetti: in manovra pace fiscale e riduzione tasse
Cronaca
Manovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doveroso
Cronaca
Chiude il Salone nautico di Genova 2025
Cronaca