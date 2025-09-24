Esplora tutte le offerte Sky
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino

Cronaca

Il 23 settembre i carabinieri del Ris hanno avviato accertamenti in un casolare di Palau legato a Emanuele Ragnedda. L’imprenditore 41enne è indagato per l’omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni, scomparsa l’11 settembre. La donna era stata vista per l’ultima volta in un locale con Ragnedda e un 26enne milanese, indagato per occultamento di cadavere. La famiglia Ragnedda è nota per la produzione vinicola di pregio. L’inchiesta, seguita dalla pm Noemi Mancini, vive ore decisive.

