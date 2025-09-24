Il 23 settembre i carabinieri del Ris hanno avviato accertamenti in un casolare di Palau legato a Emanuele Ragnedda. L’imprenditore 41enne è indagato per l’omicidio di Cinzia Pinna, 33 anni, scomparsa l’11 settembre. La donna era stata vista per l’ultima volta in un locale con Ragnedda e un 26enne milanese, indagato per occultamento di cadavere. La famiglia Ragnedda è nota per la produzione vinicola di pregio. L’inchiesta, seguita dalla pm Noemi Mancini, vive ore decisive.
Prossimi video
Spoleto, un indagato per omicidio 21enne trovato smembrato
Cronaca
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni
Cronaca
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
Cronaca
Maltempo, sull'isola d'Ischia frane e allagamenti
Cronaca
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
Cronaca
Incipit, Marcello Fois racconta "L'immensa distrazione"
Cronaca
Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomodità "
Cronaca