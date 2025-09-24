Esplora tutte le offerte Sky
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi

Cronaca

Il 23 settembre la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per 14 indagati legati al clan Scalisi di Adrano. Le accuse includono associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione e detenzione di armi. Contestati anche ricettazione, incendi dolosi e accesso illecito a dispositivi da parte di detenuti. Tutti i reati sono aggravati dall’agevolazione del sodalizio mafioso. Le indagini complessive coinvolgono oltre trenta persone.

