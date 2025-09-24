Il 23 settembre la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per 14 indagati legati al clan Scalisi di Adrano. Le accuse includono associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione e detenzione di armi. Contestati anche ricettazione, incendi dolosi e accesso illecito a dispositivi da parte di detenuti. Tutti i reati sono aggravati dall’agevolazione del sodalizio mafioso. Le indagini complessive coinvolgono oltre trenta persone.
Prossimi video
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
Cronaca
Maltempo, sull'isola d'Ischia frane e allagamenti
Cronaca
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
Cronaca
Incipit, Marcello Fois racconta "L'immensa distrazione"
Cronaca
Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomodità "
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 settembre: edizione delle 8
Cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 24 settembre
Cronaca