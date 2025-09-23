A Capri un violento temporale ha investito l'isola provocando circa un'ora di forte pioggia, caratterizzata anche da scariche elettriche che hanno mandato in tilt le linee telefoniche e vari sistemi tecnologici. La tempesta ha causato anche piccoli allagamenti nelle stradine del centro storico.
Meteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackout
