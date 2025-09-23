Cagliari, tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia del Poetto

A Cagliari una tromba d’aria ha investito la spiaggia del Poetto per poi scomparire in mare dopo qualche chilometro. Il fenomeno si è ripetuto a poca distanza anche davanti alla spiaggia di Tuerredda, nel territorio di Domus de Maria.
Prossimi video
Maltempo Milano, allagamenti e fango per esondazione Seveso
Cronaca
L’Osservatorio Giovani-Editori cambia nome. Nasce Osservatorio for independent thinking
Cronaca
Autismo e lavoro, la ricetta di PizzAut per l'inclusione
Cronaca
Maltempo Milano, alunni soccorsi dopo esondazione del Seveso
Cronaca
Roma, a Santa Maria in Trastevere veglia per la pace a Gaza
Cronaca
Ita, primo volo con due cani in cabina senza trasportino
Cronaca
Maltempo Alessandria, si cerca donna scomparsa
Cronaca